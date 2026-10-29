В Одинцовском округе откроют выставку работ мастерской Алексея Шилова

Выставка «Культурный код территории. От линии к форме» откроется 4 ноября, в День народного единства, в доме культуры «Горки-10» Одинцовского округа. В экспозицию войдут 50 работ, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка представит станковую графику, проекты монументальной живописи, модели скульптуры и макеты мемориальных объектов. Эти работы стали основой проектов мастерской Алексея Шилова, которая оформляет фасады зданий, интерьеры школ и больниц, создает монументальные композиции и скульптуры.

Коллектив выполнил десятки проектов в Подмосковье, большинство — в Одинцовском округе. В Звенигороде уже два года реализуется проект «Краеведческий музей под открытым небом». Он сохраняет культурное наследие города средствами современного искусства: изображения исторических событий, значимых личностей и фольклорных персонажей появились на семи городских объектах.

На открытии основатель мастерской Алексей Шилов познакомит посетителей с ее проектами, в том числе самым масштабным — «Моя школа — моя история». С 2024 года в его рамках расписали более 20 школ Подмосковья, создав яркую и мотивирующую среду для тысяч учеников. Проект поддержали отделение дизайна Российской академии художеств, Творческий союз художников России и комиссия по культурному наследию Общественной палаты Московской области.

Открытие состоится в 14:00. Выставка продлится до конца 2026 года. Адрес: Московская область, Одинцовский округ, поселок Горки-10, д. 25А. Возрастная маркировка — 6+.

Выставка организована при поддержке комитета по культуре администрации Одинцовского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.