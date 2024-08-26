Пауков: все школы Подмосковья возьмут на особый контроль накануне Дня знаний

Начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков заявил, что ключевой вопрос Дня знаний — обеспечение безопасности. Все школы возьмут на особый контроль перед 1 сентября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Охранять учебные заведения будут сотрудники органов внутренних дел, частных охранных предприятий, представители казачества и других формирований. ГАИ разработала план охраны порядка на подъездах к школам и на пешеходных переходах.

«Мы еще дополнительно проведем обследование всех помещений и прилегающих территорий. Возьмем все школы под особый контроль накануне Дня знаний, чтобы не допустить каких-либо актов вандализма», — отметил Пауков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.