Паучихи в обтягивающих костюмах на утреннике в Краснодаре возмутили взрослых

Женщины-аниматоры в обтягивающих костюмах Человека-паука пришли на детский утренник в Краснодаре. Родители был возмущены подобными нарядами, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в одном из детских садов. Там существует дополнительная услуга — аниматоры на день рождения.

Родители выбирают персонажей, а воспитательницы переодеваются в них на детском утреннике и устраивают шоу. Так произошло и в этот раз, но ситуация вышла из-под контроля, обернувшись скандалом.

На утреннике воспитательницы переоделись в обтягивающие костюмы Человека-паука. Родители детей возмутились, что был выбран западный персонаж, а не отечественный.

Директор детского садика отметила, что обычно семьи просят переодеваться в леших, Дедов Морозов и других сказочных персонажей. Однако в этот раз «заказали» Человека-паука, а администрация не проконтролировала это.

Ранее в Екатеринбурге 9 младенцев попали в больницу с отравлением после утренника. У них обнаружили норовирус второго типа.