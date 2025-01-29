Паучихи в обтягивающих костюмах на утреннике в Краснодаре возмутили взрослых
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Женщины-аниматоры в обтягивающих костюмах Человека-паука пришли на детский утренник в Краснодаре. Родители был возмущены подобными нарядами, сообщает SHOT.
Инцидент произошел в одном из детских садов. Там существует дополнительная услуга — аниматоры на день рождения.
Родители выбирают персонажей, а воспитательницы переодеваются в них на детском утреннике и устраивают шоу. Так произошло и в этот раз, но ситуация вышла из-под контроля, обернувшись скандалом.
На утреннике воспитательницы переоделись в обтягивающие костюмы Человека-паука. Родители детей возмутились, что был выбран западный персонаж, а не отечественный.
Директор детского садика отметила, что обычно семьи просят переодеваться в леших, Дедов Морозов и других сказочных персонажей. Однако в этот раз «заказали» Человека-паука, а администрация не проконтролировала это.
Ранее в Екатеринбурге 9 младенцев попали в больницу с отравлением после утренника. У них обнаружили норовирус второго типа.