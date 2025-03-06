Пациенток перинатального центра в Балашихе поздравили с 8 марта

Пациенток Московского областного перинатального центра поздравили с международным женским днем автоинспекторы Балашихи. Также для них провели обучающий семинар по использованию автомобильных детских кресел и вручили памятки, светоотражающие устройства и праздничные букеты. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«От лица отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» поздравляем вас с Международным женским днем! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи во всех делах, в том числе на дорогах. Пусть ваш путь будет безопасным, без аварий и неприятностей, пусть весеннее настроение сопровождает вас во всем!» — пожелал замначальника отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» Павел Суровцев.

Беременным женщинам и молодым мамам рассказали о важных нюансах при покупке автокресла, ознакомили их с физиологическими особенностями малышей, влияющими на выбор того или иного устройства, а также разъяснили тонкости пристегивания ремнем безопасности и необходимость установки стикеров на автомобиль.

«Эта акция проводится ежегодно. Сотрудники ГАИ организуют ознакомительные и обучающие семинары. Они вызывают большой интерес, ведь безопасность малышей — это первостепенная задача, и ГАИ помогает в профилактике дорожно-транспортных происшествий. Женщины остались довольны, мероприятие прошло в теплой и радостной атмосфере, особенно приятно, что оно состоялось в преддверии 8 марта», — отметила главный врач МОПЦ Ольга Серова.

По итогам встречи каждая пациентка получила светоотражающее устройство и памятку с правилами пользования детскими удерживающими устройствами.

«Встреча была очень интересной и познавательной. Такие мероприятия необходимо проводить на постоянной основе, потому что многие просто не знают, как правильно перевозить детей в автомобиле. Причем это касается не только водителей, но и таксистов. Я специально интересовалась этим вопросом у таксистов — как правильно перевезти ребенка домой после выписки из роддома. Ответы были разными, кто-то говорил про автолюльку, кто-то вообще не знал. Поэтому для меня эта встреча была очень актуальной», — поделилась пациентка МОПЦ Наталья Дмитриева.

Московский областной перинатальный центр работает в Балашихе с 2004 года. Медучреждение специализируется на оказании помощи беременным с угрозой преждевременных родов, а также на выхаживании детей, родившихся раньше срока. В 2024 году в центре родилось около 6 тысяч малышей, из них более 150 случаев многоплодных беременностей, в том числе 15 троен. В 2025 году, за первые два месяца, здесь уже родилось более 1000 малышей. В центре работает около 500 сотрудников, из них 170 — врачи, остальные — средний медицинский персонал и другие специалисты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.