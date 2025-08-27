Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев в рамках рабочей поездки в Иркутскую область провел совещание по вопросам ликвидации накопленного вреда от деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и социально-экономическом развитии города Байкальска, передает пресс-служба РЭО.

В нем приняли участие руководство Минприроды России, государственной корпорации «Росатом», Росприроднадзора, глава Иркутской области и представители других заинтересованных ведомств и госкорпораций.

«Мы находимся на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Он начал свою деятельность в 1960-х годах. И более чем за полвека его работа привела к накоплению большого объема опасных отходов. После закрытия комбината его объекты в течение нескольких лет находились в законсервированном состоянии, что создавало риски для экосистемы Байкала. На реализацию мероприятий по ликвидации накопленного вреда Правительство России уже выделило больше 11 млрд рублей. А всего запланировано направить свыше 15 млрд. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта „Экологическое благополучие“, — сказал Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер напомнил, что по решению президента России ликвидацией накопленного вреда на данной территории занимаются Минприроды России и «Росатом». Всего предстоит утилизировать больше 6,5 миллиона кубометров отходов.

Дмитрий Патрушев в рамках рабочей поездки посетил площадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината: полигон «Бабхинский», полигон «Солзанский» и бывший цех Центральных очистных сооружений.

На совещании также рассмотрели вопрос социально-экономического развития города Байкальска, основанного одновременно со строительством комбината. В 2022 году Правительством России была утверждена соответствующая программа до 2040 года, которая включает четыре базовых направления: экономика, инфраструктура, социальная сфера и экология.

Для регулярного контроля хода работ Дмитрий Патрушев также принял решение включить реализацию программы социально-экономического развития Байкальска в Инцидент № 62 по развитию Сибирского федерального округа, который вице-премьер возглавляет как куратор СФО.

Также по одному из направлений нацпроекта определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья. Это ключевая задача ППК «Российский экологический оператор».