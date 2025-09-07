Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что подрыв «Северных потоков» осуществила высококвалифицированная группа диверсантов с богатым опытом работы на больших глубинах и в сложных условиях Балтийского моря. По его словам, Великобритания располагает такими специалистами, сообщает газета «Коммерсант» .

При этом он раскритиковал версию о подрыве газопроводов украинцами. По мнению Патрушева, у экспертов возникает множество вопросов, что позволяет предположить участие высококвалифицированных специалистов спецслужб НАТО в планировании и осуществлении теракта.

«Однозначно, речь идет о диверсионном акте, выполненном на весьма профессиональном уровне. Уничтожение участка подводного трубопровода — сама по себе достаточно сложная задача, особенно если требуется максимально незаметная работа без привлечения специально оборудованного судна», — сказал помощник главы государства.

Патрушев добавил, что не каждая армия или спецслужба в мире имеет пловцов для таких операций. Однако есть британская Специальная лодочная служба (SBS) — известное диверсионное подразделение с глубокими историческими корнями, впервые проявившее себя во Второй мировой войне.

Диверсия на «Северных потоках» произошла 26 сентября 2022 года. Обе нитки «Северного потока — 1» были разрушены. Одна «Северного потока — 2» повреждена. Расследование теракта продолжает вызывать международные споры. В то время как Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленной диверсии, Россия настаивает на причастности западных стран.