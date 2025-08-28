Патрушев посетил с рабочей поездкой Иркутскую область

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Иркутскую область провел встречу с главой региона Игорем Кобзевым, передает пресс-служба российского экологического оператора.

Основными темами стали развитие сельского хозяйства, а также вопросы экологии и природопользования.

«Иркутская область активно развивается. В Стратегию развития Сибири включено более 20 проектов с общим объемом инвестиций 2,5 триллиона рублей. В их рамках планируется создать 35 тысяч рабочих мест. Важной отраслью экономики региона является сельское хозяйство. На его поддержку и развитие сельских территорий в 2025 году Правительство России направило почти 1,5 миллиарда рублей», — сказал Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер добавил, что с момента запуска государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» Иркутская область получила из федерального бюджета более 6,5 млрд рублей.

На встрече также обсудили старт уборочной кампании в регионе. Объемы зерна сохраняются на уровне прошлогодних.

Дмитрий Патрушев и Игорь Кобзев рассмотрели итоги национального проекта «Экология» и участие региона в нацпроекте «Экологическое благополучие». В Иркутской области реализуются мероприятия по сохранению лесов, идут работы по ликвидации накопленного вреда сразу на двух объектах. Помимо этого, субъект принимает участие в федеральном проекте «Чистый воздух».

Напомним, в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» планируется ликвидировать накопленный экологический вред на территории недействующего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Байкальске Иркутской области. Всего предстоит утилизировать более 6,5 млн кубометров отходов.

Также по одному из направлений нацпроекта определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья. Это ключевая задача ППК «Российский экологический оператор».