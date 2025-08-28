Патрушев: новые правила о лесном семеноводстве повысят качество воспроизводства лесов

Новые правила о лесном семеноводстве вступят в силу с 1 сентября. В Лесном кодексе посвящена отдельная глава этому направлению, сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Ранее этот вопрос не был отражен в законодательстве. В главе определены понятия и категории семян, сеянцев и саженцев лесных растений, установлены правила их использования при воспроизводстве лесов. Эти изменения позволят проводить работы по лесовосстановлению и лесоразведению более системно и качественно. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

«Совершенствование лесного законодательства играет большую роль в формировании эффективной системы управления и ведения лесного хозяйства, а новые правила — важный шаг к выполнению поручения Президента по сохранению и приумножению лесов. Теперь на законодательном уровне урегулированы вопросы лесного семеноводства. В частности, впервые определяется порядок сертификации семян лесных растений. Это будет способствовать созданию и развитию объектов лесного семеноводства, а также повышению качества воспроизводства лесов», — подчеркнул вице-премьер Дмитрий Патрушев.

В законодательстве отмечено, что семена лесных растений должны соответствовать посевным качествам, показатели определяются методом анализа образцов. Недопустимо применение семян, а также сеянцев и саженцев, посевные качества которых не подтверждены. При этом для лесовосстановления и лесоразведения они должны быть выращены в лесных питомниках. Так гарантируется использование только качественного посадочного материала для воспроизводства лесов.

Кроме того, для проведения государственного мониторинга воспроизводства лесов и государственного лесопатологического мониторинга теперь возможно применение нового метода — молекулярно-генетического анализа.