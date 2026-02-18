Патрушев: Контроль за строительством очистных сооружений будет обеспечен через онлайн-камеры

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев провел первое в текущем году заседание Инцидента № 55 «Очистные сооружения». На нем подвели итоги работы за прошедший год и определили планы работы на 2026, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В мероприятии приняли участие Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, руководство Минстроя России, Росприроднадзора, депутаты Государственной Думы и главы регионов.

«На данный момент введено 134 очистных сооружения. Из них в 2025 году — 12. План на 2026 год — завершение строительства еще шести объектов. Что касается выхода на нормативные показатели очистки стоков, то с начала 2025 года необходимого уровня достигли 40 объектов. Отмечу Республику Татарстан и Вологодскую область, которые обеспечили выход всех своих очистных на нормативы», — сказал Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер сообщил, что в соответствии с его поручением, на сайтах Минприроды России и Минстроя России сформированы и размещены обзоры лучших практик очистных сооружений, перечислены производители качественного оборудования, а также перечень добросовестных проектных и строительных организаций.

Кроме того, Дмитрий Патрушев рассказал о новых возможностях контроля в рамках Инцидента. Это, в частности, наблюдение за строительством через онлайн-камеры и информирование через сообщения в чат-боте при отклонении от утвержденных «дорожных карт». Такие уведомления главы регионов будут получать еженедельно.

Вице-премьер обратил внимание, что с текущего года в рамках федерального проекта «Вода России» предусмотрено начало строительства ряда очистных сооружений. Их мониторинг будет также вестись на площадке Инцидента. Дмитрий Патрушев поручил установить онлайн-камеры на все новые объекты и расширить состав регионов-участников Инцидента.

По итогам совещания вице-премьер поставил задачу продолжить практику выездных семинаров для обмена опытом между участниками Инцидента. Такие мероприятия уже состоялись в Республике Татарстан и Нижегородской области.