Патрулирование лесфонда проводится в Подольске в целях пожарной безопасности

С началом пожароопасного сезона 2024 года на территории Московской области проводится комплекс мер для стабилизации пожарной обстановки и выполнения мероприятий по недопущению возникновения природных пожаров и перехода возгораний на земли лесного фонда. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

В целях профилактики и выявления нарушений правил пожарной безопасности в лесном фонде Подольска на постоянной основе спланировано проведение патрулирования межведомственными группами из состава представителей Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес», УМВД России по Подольску, ОНД и ПР по Подольску ГУ МЧС России по Московской области и администрации Подольска.

По состоянию на 3 мая, выявлено более 10 нарушений лесного законодательства, составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 8.32 КоАП РФ, возбуждены административные расследования по ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах), роздано более 500 листовок с тематикой по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах.

Администрация Подольск напоминает, что при посещении лесопарковых зон в пожароопасный период запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Общие требования пожарной безопасности в лесах

Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков (остатки древесины, образующиеся на лесосеке при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершинные части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост) и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) или тлеющих материалов;

оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие вещества) в не предусмотренных специально для этого местах;

заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 тыс. до 400 тыс. рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.