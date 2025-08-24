Патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню флага, прошло в Балашихе

Мероприятие, приуроченное ко Дню Государственного флага России, прошло на площадке поликлиники № 5 на улице Баландина в микрорайоне Дзержинского в Балашихе. В нем приняли участие депутат Мособлдумы Николай Черкасов, депутат Совета депутатов Балашихи Павел Касюлин, полковник в отставке Сергей Педин, волонтеры и жители города, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Прошедшие десятилетия были наполнены судьбоносными событиями. Мы обязаны знать историю нашей страны, беречь ее и гордиться ею. Наш народ объединился, и одним из символов этого единства стал наш флаг. Этот праздник напоминает нам, что, несмотря на трудности, мы на правильном пути», — сказал депутат Мособлдумы Николай Черкасов.

Участникам встречи вручили благодарственные письма за волонтерскую работу. Также благодарности получили трудовые династии — педагогическая Филоновых-Пятницких и медицинская Чепасовых. Волонтер Екатерина Минсафина рассказала о важности волонтерской поддержки и выступила с авторскими песнями.

«Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о самом важном — о силе единства поколений. Наш город и наша страна — это не просто территория, а общая история, традиции и будущее. Успех Балашихи и всей России в том, что мы умеем объединяться, передавая из поколения в поколение мудрость, опыт и любовь к Родине», — сказал депутат Совета депутатов Балашихи Павел Касюлин.

Историко-патриотические встречи, посвященные знаковым событиям в истории России, проводятся в школах, библиотеках и домах культуры Балашихи. Они стали активной площадкой для диалога различных поколений, укрепления связи истории и современности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.