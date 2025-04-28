Патриотический марафон «Фронтовая гармонь» прошел в Волоколамске

Ветеранский патриотический марафон «Фронтовая гармонь», посвященный Великой Победе, прошел в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Артисты Гильдии гармонистов России под руководством поэта, народного гармониста Сергея Борискина выступили в социальных и культурных учреждениях Волоколамского округа.

Всего в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне коллектив даст 80 благотворительных концертов в городских и муниципальных округах Подмосковья.

В Волоколамске гармонисты выступили в местном отделении «Активного долголетия», домах культуры «Космос», «Текстильщик», Центре реабилитации слепых. Заключительным стал концерт в Детской школе искусств.

Со сцены прозвучали песни фронтовых лет и современные — о героях СВО, а также патриотические стихи и солдатские частушки.

Подготовке к празднованию 80-й годовщины Великой победы в Волоколамском округе уделяют особое внимание.

«Подготовили большую праздничную программу, которая точно не оставит никого равнодушным. Отмечу, что в нашем округе уже сейчас проходят концерты, выставки и другие мероприятия, посвященные памятной дате», — сказала глава муниципалитета Наталья Козлова.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.