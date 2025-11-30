Патриотический форум «Патриот – это Я» прошел в Подмосковье

Межрегиональный гражданско-патриотический форум «Патриот – это Я» состоялся в учебно-методическом центре «Авангард» в Подмосковье. В мероприятии приняли участие около 1 000 представителей патриотических клубов и добровольческих объединений из разных регионов России, а также гости из Беларуси и Абхазии, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

Форум «Патриот – это Я» прошел в Подмосковье уже в четвертый раз и был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году к подмосковным активистам присоединились делегации из Санкт-Петербурга, Твери, Воронежа, Калуги, Владимира, Брянска, Челябинска, Луганской Народной Республики, Краснодарского края, а также гости из Беларуси и Абхазии.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что программа форума включала интерактивные выставки современной военной техники, поисковые движения, образовательные лекции и мастер-классы. По ее словам, такие мероприятия способствуют укреплению связи между поколениями и развитию патриотического воспитания молодежи.

На площадке форума работали выставки ведущих общественных организаций региона, в том числе «Волонтеры Подмосковья», «Юнармия», Поисковое движение России, «Движение Первых», Всероссийский студенческий корпус спасателей и Ассоциация ветеранов СВО. Московское высшее военное командное училище представило экспозицию современных подходов к подготовке военных специалистов, а компания ООО «АУРУМ» продемонстрировала современные средства защиты и специализированное оборудование.

Особый интерес вызвала передвижная выставка «СВОи Герои» с подлинными предметами из зоны современных боевых действий. Автор выставки, юный участник поискового отряда Тихон, получил грант от Росмолодежи на реализацию проекта и помогает фронту вместе с семьей.

В рамках форума прошла церемония передачи Знамени Победы в рамках Всероссийской акции «Марш Знамени Победы». Делегация из Брянска передала копию реликвии представителям Московской области. Участники почтили память павших защитников Отечества Минутой молчания.

Эксперт Российского общества «Знания» Дарья Смирнова провела лекцию по вопросам информационного противоборства, а культурную программу представила вокальная студия «Акапелла». Активисты и гости форума участвовали в мастер-классах, тематическом квесте и получили памятные призы.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.