Патриотический фестиваль ко Дню Победы прошел в Подольске

Патриотический фестиваль «Помню. Горжусь. Помогаю», посвященный 81-й годовщине Победы, состоялся 5 мая в Подольске. В нем приняли участие общественные и военно-патриотические организации, волонтеры и сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль собрал сотни гостей. Свои площадки представили Подольская городская общественная организация «Братство десантников», отделение начальной военной подготовки «Рокот», военно-патриотическое объединение «Память» и спецподразделение Росгвардии — ОМОН «Русич». Общественные организации «Добрые сердца» и «От сердца к сердцу» вместе с молодежным центром «Территория будущего» обучали плетению маскировочных сетей и сбору сухих пайков.

Кадетский класс школы №177 истребительного полка, Первый волонтерский центр Подольска, патриотический отряд «Русичи» и музей колледжа «Московия» знакомили посетителей с историей и современными технологиями помощи. Подольское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей проводило мастер-классы по оказанию первой помощи.

Гости увидели боевые автомобили ОМОН, посетили выставку военной техники и оружия от «Боевого братства», а также экспозицию находок времен Великой Отечественной войны, подготовленную поисковым отрядом «Русичи» и объединением «Память». Кульминацией программы стало показательное выступление группы антитеррор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.