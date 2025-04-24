Патриотическая акция «Звезда Победы» пройдет в Ивантеевке 5 мая

Живой символ героизма и мужества создадут на Первомайской площади в Ивантеевке. Жителей округа приглашают присоединиться к Акции и, взявшись за руки, выстроиться в величественную пятиконечную звезду на главной площади города.

«Это будет не просто построение, а дань памяти тем, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой. Мы хотим, чтобы каждый почувствовал себя частью чего-то большего, осознал важность сохранения исторической памяти и передал эстафету уважения к подвигу предков будущим поколениям», — говорят организаторы из Центра культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева.

Акция «Звезда Победы» — это возможность выразить свою благодарность ветеранам, труженикам тыла и всем, кто приближал долгожданный день Победы. Жителей округа приглашают приходить семьями, брать с собой друзей и знакомых. Начало акции в 13:00. Желательная форма одежды — классика — белый верх, темный низ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.