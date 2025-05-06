Патриотическая акция «Вахта Памяти» стартовала в школах Шатуры

В лицее это событие состоялось в корпусе «Перспектива». По традиции в начале мероприятия ученики внесли в зал флаги России, Московской области и муниципального округа Шатура. Лицеисты исполнили гимн страны и почтили минутой молчания память погибших. Честь первыми заступить на Вахту от шатурского лицея предоставлена активистам Движения Первых, правнукам ветеранов Великой Отечественной войны Максиму Артемову, Владимиру Береговому, Дарье Стуловой и Лидии Салиховой.

Почетный гражданин округа, почетный ветеран Подмосковья, член Союза писателей Лидия Жарова рассказала ребятам о главных вехах Великой Отечественной войны и призвала их быть достойными памяти героев, отдавших жизни за мир на земле. Лидия Павловна выступила в рамках цикла патриотических мероприятий «Успех V единстве поколений».

Ученики четвертой шатурской школы несли «Вахту памяти» около стелы Ф. Т. Жарову, именем которого названа их школа. На торжественном митинге в качестве почетных гостей присутствовали депутаты совета депутатов и общественники.

В завершение школьников пригласили присоединиться к Всероссийским акциям «Окна Победы», «Мой герой», «Песни Победы», «Классика Победы. Память поколений» и «Георгиевская ленточка».

Отметим, что «Вахта памяти» стартовала в подмосковных школах сегодня и продлится до 9 мая. Более 20 тысяч школьников 8–11 классов из почти 900 образовательных организаций Подмосковья будут нести Вахты у 1050 памятных мест: мемориалов, стел, Вечного огня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.