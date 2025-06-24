Патриотическая акция «Свеча памяти» прошла в Щелкове

В городском округ Щелково в День памяти и скорби был организован ряд патриотических памятных акций на разных территориях, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Одной из главных площадок стал мемориальный комплекс «Отдавшим жизнь за нашу Советскую Родину» — здесь прошла акция «Свеча памяти», в рамках которой были зажжены сотни огней. Каждый зажженный огонек символизировал одну человеческую жизнь, оборванную войной.

Минутой молчания почтили память героев и возложили цветы к мемориалу военнослужащие вертолетного полка особого назначения и горожане с детьми. Главные участники таких акций — те, кого лично коснулись страшные события самого кровопролитного военного конфликта в истории человечества.

«Мой муж воевал, его старшая сестра погибла от тяжелого ранения — она была радистом-наводчиком под Сталинградом. В семье Лобовых воевали 4 человека, поэтому есть что вспомнить в этот день. Это всегда волнение, память, которая не уйдет никогда. Мы должны помнить и не должны прощать тех, кто вновь и вновь посягает на нашу Родину, территорию и нашу жизнь», — со слезами на глазах делится Галина Лобова, Член Совета ветеранов и организации «Дети войны».

Местная жительница Маргарита Пекова пришла зажечь свечу в честь своего отца. Она поблагодарила всех участников и организаторов акции за сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.