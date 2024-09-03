Патриотическая акция «Помни, Беслан!» пройдет в Сергиевом Посаде

Во Дворце культуры им. Ю. А. Гагарина в Сергиевом Посаде 3 сентября в 16:00 состоится памятная акция «Помни, Беслан!». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата связана со страшными событиями в североосетинском городе Беслане. 20 лет назад в школе № 1 от рук террористов погибло более 300 человек, 186 из них — дети. Бандиты три дня держали в заложниках учеников, их педагогов и родителей — всех, кто пришел на праздничную линейку по случаю Дня знаний.

События в Беслане потрясли весь мир, никого не оставив равнодушным. Эту трагедию забыть невозможно, как нельзя забыть и тех, кто отдал свои жизни ради спасения детей.

Место проведения мероприятия: г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, 185, ДК им. Ю. А. Гагарина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.