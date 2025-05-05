Патриотическая акция «Эстафета памяти» прошла в Ступине

В ступинском сквере имени Героя Советского Союза В. Ф. Полякова у Вечного огня сегодня впервые состоялась акция «Эстафета памяти», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Цель акции — в преддверии 80-летия Великой Победы напомнить о единстве нашего народа, отдать дань памяти и уважения героям, защищавшим нашу страну.

В памятном мероприятии приняло участие порядка 350 жителей округа, среди которых представители окружной администрации, депутатского корпуса, местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, педагоги и учащиеся сельских образовательных организаций.

«Мы собрались в святом для ступинцев месте в преддверии праздника — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вы, молодое поколение, должны гордиться трудовым и ратным подвигом ваших предков и всегда помнить о нем. Сегодня вы увезете с собой частицу огня в свои населенные пункты. Крайне важно, чтобы, как можно большее число жителей и гостей округа увидели эту частицу жизни и памяти», — сказал председатель окружного Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Сухачев.

Школьники — представители 20 сельских населенных пунктов, рассказали о героических земляках.

Каждая делегация от населенных пунктов округа получила капсулу с частицей Вечного огня, чтобы сегодня в 21:00 зажечь от нее огненные картины у памятников и обелисков в память о земляках-участниках Великой Отечественной войны.

«Каждое патриотическое мероприятие очень важно, особенно для детей и молодежи. Ребята пронесут в сердцах память об этих событиях и передадут ее следующим поколениям. На территории нашего поселка несколько памятников и обелисков. Огни будут установлены на территории Михневской школы у обелиска Родина-мать», — рассказала Нина Казанская, педагог дополнительного образования Михневской средней общеобразовательной школы.

Завершился первый этап акции возложением цветов к Вечному огню.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.