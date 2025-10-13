Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Троицкий храм в Егорьевске

У врат храма Предстоятеля Русской Православной Церкви встретили митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, священнослужители Коломенской епархии Московской митрополии, в том числе благочинные егорьевских округов, настоятель Троицкого храма иерей Александр Леонтьев, Глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов, депутат Государственной Думы Никита Чаплин.

Для Троицкого храма с нелегкой судьбой совершение Великого чина освящения стало символом начала новой духовной жизни. Первое упоминание о церкви во имя Живоначальной Троицы датируется 1783 годом. Стараниями благочинного иерея Матфея Яковлева год спустя в этом селе была построена деревянная церковь. В 1792 году она сгорела, но была отстроена вновь. В 1816 году около деревянной церкви был возведен каменный храм с 4 приделами: главный — во имя Живоначальной Троицы, а также приделы — во имя пророка Илии, архидиакона Стефана и преподобного Сергия Радонежского и Афанасия Афонского. В 1875 году на пожертвование церковного старосты Любомилова началось строительство каменного Троицкого собора с приделами в честь Успения Пресвятой Богородицы и во имя великомученика Георгия Победоносца. Троицкий собор был освящен в 1887 году. В 1920-е годы прошлого столетия храмы были закрыты и использовались для хозяйственных нужд, из-за чего постепенно ветшали. И лишь в 1993 году они были возвращены церкви. Активные реставрационные работы по возрождению святынь начались в 2011 году. За последние 5 лет стараниями священнослужителей, меценатов и благотворителей были завершены важные этапы реставрации Троицкого храма: укреплен фундамент, восстановлена кровля, система отопления, золоченные кресты снова венчают главки и купола храма, в 2022 году на колокольне был установлен колокол, отлитый по чертежам своего предшественника весом 16 тонн, восстановлена роспись стен по образу сохранившихся фрагментов в стиле Васнецовской школы.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил престолы обновленного Троицкого храма. За литургией его Святейшеству сослужили священнослужители Московской митрополии. Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире телеканала «Союз». Указом Святейшего Патриарха Кирилла во внимание к трудам по строительству Троицкого храма были награждены благотворители, меценаты, руководители строителей и худодников-реставраторов, а также настоятель Троицкого храма иерей Александр Леонтьев, Благочинный Раменского церковного округа игумен Никодим. По древней традиции после службы прихожан ожидало праздничное угощение.

Продолжением возрождения храмового комплекса в селе Саввино станет открытие Воскресной школы, ее строительство уже ведется по соседству с Троицким храмом, а также завершение реставрации Успенского храма.

