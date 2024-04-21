Патриарх Кирилл: Запад ответил санкциями на цивилизованный путь РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл связал введенные Западом против него санкции и запрет на въезд в некоторые государства с тем, что РПЦ проходит цивилизационный этап развития, отличный от выбранного Европой и Америкой, сообщает «Царьград» .

Он поделился своим мнением после богослужения в храме Чуда Архангела Михаила в Хонех в Москве. Патриарх добавил, что не боится этого давления.

«Запрещают выезжать на территории Европы патриарху — персона нон грата. Почему? Патриарх что, законы нарушал, кого-то обижал? Сотрудничал, взаимодействовал с правительствами, с общественными организациями, все было хорошо», — сказал глава РПЦ.

Как он пояснил, запрет связан с тем, что на сегодняшний день патриарх духовно возглавляет народ, церковь возглавляет, которая идет по иному цивилизационному пути развития. Этим путем бросается вызов всем.

В апреле 2022 года патриарх стал первым россиянином, попавшим в национальный санкционный список Чехии. МИД объяснил это тем, что глава РПЦ оправдывал агрессию РФ на Украине через проповеди. Также патриарх есть числился в санкционных списках Великобритании, Канады, Литвы и Украины.