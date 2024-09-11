Патриарх Кирилл заявил об отсутствии вражды между православными и мусульманами в РФ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, заявил об отсутствии межрелигиозной вражды между православными христианами и мусульманами в Российской Федерации, пишет газета «Петербургский дневник» .

Тенденция посеять рознь между христианами и мусульманами есть, но в России никогда не было межрелигиозной розни, подчеркнул патриарх.

По его словам, у представителей двух конфессий в РФ нет причин враждовать друг с другом, так как они «уважают ценности друг друга» и регулярно встречаются для обсуждения различных вопросов.

Патриарх Кирилл особо отметил, что Россия является примером практически идеальных межрелигиозных отношений, которые могут служить образцом для других стран, где наблюдаются тенденции к разжиганию вражды на религиозной почве.