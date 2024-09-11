Патриарх Кирилл заявил об отсутствии вражды между православными и мусульманами в РФ
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, заявил об отсутствии межрелигиозной вражды между православными христианами и мусульманами в Российской Федерации, пишет газета «Петербургский дневник».
Тенденция посеять рознь между христианами и мусульманами есть, но в России никогда не было межрелигиозной розни, подчеркнул патриарх.
По его словам, у представителей двух конфессий в РФ нет причин враждовать друг с другом, так как они «уважают ценности друг друга» и регулярно встречаются для обсуждения различных вопросов.
Патриарх Кирилл особо отметил, что Россия является примером практически идеальных межрелигиозных отношений, которые могут служить образцом для других стран, где наблюдаются тенденции к разжиганию вражды на религиозной почве.