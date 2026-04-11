Патриарх Кирилл освятил пасхальные куличи в храме Христа Спасителя

В храме Христа Спасителя в Москве прошли вечерня и божественную литургию, на которой патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил пасхальные куличи, сообщает РИА Новости .

Патриарх провел вечерню с чтением 15 паримий и божественную литургию в храме Христа Спасителя. После этого он освятил пасхальные куличи.

Традиционно в субботу перед Пасхой в храмах и церквях освящают куличи, яйца и другую еду, которую нельзя есть во время поста.

В этом году Пасху, или Воскресение Христово, отмечают 12 апреля. Она завершает Великий пост.

