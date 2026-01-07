Патриарх Кирилл: брак строится на жертвенности и жизни друг для друга

Благополучный и крепкий брак строится на жертвенности, а также жизни ради второй половины. Истинная любовь без подвига невозможна, рассказал в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире «России-1» патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Многие россияне любовью считают разные действия, кроме подвига. Истинного чувства не может быть без жертвенности, отметил он.

«Не может быть благополучного брака, если муж и жена живут ради себя только. Если они живут друг для друга — это самый крепкий брак», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Он добавил, что любовь к стране тоже связана с жертвенностью. Особенно это касается тех времен, когда появляются внешние угрозы. Любовь к Родине заставляла людей совершать военные подвиги даже тогда, когда от них этого не требовалось.

