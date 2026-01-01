сегодня в 12:22

Пассажиры задержанного рейса отметили Новый год в аэропорту Шереметьево

Пассажиры задержанного рейса Москва — Уфа встретили Новый год в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает Baza .

Рейс Москва — Уфа, запланированный на 17:05 31 декабря, несколько раз переносили из-за неблагоприятных погодных условий и атак беспилотников. Бой курантов и обращение президента РФ Владимира Путина пассажиры были вынуждены слушать в зале ожидания аэропорта.

«Рейс 14:25 от 31.12. Вылетаем через 30 минут (дай Бог!). Прекрасное настроение в Шереметьево, прикладываю видео», — рассказали пассажиры.

В итоге рейс отправился в Уфу в 01:27 четверга.

