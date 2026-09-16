Пассажиры в Сингапуре остановили автобус с потерявшим сознание водителем

Пассажиры в Сингапуре предотвратили аварию, когда водителю автобуса стало плохо во время движения. Один из них включил ручной тормоз, сообщает «Царьград» .

Все произошло, когда автобус подъезжал к остановке. Прохожий заметил, что водитель обмяк в кабине, и начал стучать в двери, чтобы привлечь внимание пассажиров.

Несколько человек бросились на помощь. Один проверил состояние водителя, другой вызвал скорую помощь, третий занял место шофера и включил ручной тормоз.

Водитель другого автобуса сообщил о случившемся в диспетчерский центр. Пассажиры не пострадали, водителя доставили к медикам в стабильном состоянии. Перевозчик поблагодарил очевидцев и попросил связаться с компанией для личной благодарности.

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