Пассажиры сделали подарок своему любимому контролеру в Красногорске

На станции МЦД Опалиха в Красногорске пассажиры сделали неожиданный подарок своему любимому контролеру. В день своего 65-летия Нина Бандур получила от почти пятисот жителей 160 тысяч рублей. Эти средства она планирует направить на лечение и благоустройство своего дома в Ставропольском крае.

Нина Михайловна уже девять лет работает контролером. Пассажиры ценят ее за душевные приветствия, добрые слова и поддержку, которую она дарит уставшим людям после работы. Для многих она — «добрая душа» станции, ставшая не просто сотрудником, а важной частью их повседневной жизни.

Получив сюрприз, женщина не стала скрывать радости. Собранные деньги пойдут на лечение и ремонт: пока в ее доме обустроена только кухня, а впереди — покупка мебели и завершение отделки. График у Нины Михайловны плотный: полтора месяца она работает в Подмосковье, а затем на короткое время возвращается к мужу на Ставрополье.

«Людям сейчас тяжело, всем. Я просто хочу, чтобы было больше добра», — сказала Нина Бандур, выражая благодарность пассажирам за их внимание и помощь.

Для жителей Опалихи она действительно стала тем человеком, который без выходных и праздников дарит окружающим свое тепло.