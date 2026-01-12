Пассажиры рейса из Дубая во «Внуково» могут забрать свой багаж

Пассажиры рейса UT-716 авиакомпании UTair из Дубая в Москву, которые не смогли получить свой багаж по прилете 11 января, могут забрать его в аэропорту «Внуково», сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что багаж доставлен в полном объеме.

Ранее сообщалось, что почти 30 пассажиров самолета, летевшего из Москвы в Дубай в ОАЭ, третьи сутки не могут получить багаж. Авиаперевозчик утратил более 35 чемоданов.

Рейс прошел не совсем удачно. Boeing, на котором пассажиры должны были лететь сначала, оказался сломан. Его заменили на самолет более маленьких габаритов и с не такими комфортными условиями.

