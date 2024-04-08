Пассажиры «Победы» вскоре смогут купить закуски и напитки на борту самолета

За всю свою историю «Победа» никогда не предоставляла питание на своих рейсах. Перевозчик заявлял, что это приведет к допрасходам, которые невыгодны как самой компании, так и пассажирам.

Однако прошлым летом у авиакомпании появился сервис «Еда на гейт» — питание, которое доставят к выходу на посадку, можно приобрести на сайте «Победы» при покупке билетов или онлайн-регистрации.

Поскольку этот сервис приобрел популярность среди пассажиров, сейчас лоукостер рассматривает возможность запустить предзаказ питания на борту и непосредственно его продажу во время рейса.

«Также планируем внедрить такой вариант системы развлечений, который будет доступен клиентам с использованием их персональных девайсов. Там будет доступен просмотр различного контента, и, в частности, таким образом можно будет заказать питание на борту», — добавил Тыщук.

По его словам, меню, предлагаемое на борту, будет состоять из небольших наборов закусок для перекуса и напитков. Однако это не будет полноценным горячим питанием. Планируется, что ограниченный ассортимент пакетированного питания длительного хранения должен будет минимально повлиять на вес и не станет осложнять уборку салона.

Появление данной услуги не должно повлиять на эффективность компании и ее технологические операции.