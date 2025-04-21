Пасхальные торжества прошли в Троицком храме Раменского

Троицкий храм города Раменское отпраздновал Пасху. На территории храма освятили куличи, а в ночь с 19 на 20 апреля состоялись праздничные богослужения с участием известных московских хоров, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В канун Светлого Христова Воскресения в Троицком храме Раменского прошли традиционные пасхальные мероприятия. 19 апреля до 20:00 у храма совершили чин освящения куличей и пасхальных яиц.

В ночь с 19 на 20 апреля в соборе состоялось П​асхальное богослужение. Праздничную литургию украсили выступления Академического большого хора РХТУ имени Д. И. Менделеева и Академического хора Московского метрополитена под управлением Бориса Тараканова.

На Светлой седмице, в первую неделю после Пасхи, все желающие смогут подняться на колокольню Троицкого собора и позвонить в колокола, ознаменовав этим праздник Воскресения Христова. Приглашаются жители и гости Раменского муниципального округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.