Пасхальные богослужения пройдут в 26 храмах Подольска 4 и 5 мая

В 26 храмах Подольска пройдут пасхальные богослужения. Главная служба пройдет в ночь с 4 на 5 мая в Троицком кафедральном соборе. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Так, в Троицком кафедральном соборе на Соборной площади богослужения пройдут с 23:00 4 мая и с 6:40 и 9:15 5 мая.

В Воскресенском храме богослужения пройдут 4 мая с 23:30 и 5 мая с 8:40, в Георгиевском храме — 4 мая с 23:30, 5 мая с 9:00.

В Знаменском храме поселка Дубровицы богослужения 4 мая начнутся с 23:00, 5 мая — с 10:00; в Кирилло-Мефодиевском храме — 4 мая с 23:00, 5 мая — с 8:00; в Никольском храме-часовне богослужения пройдут с 23:30 4 мая и с 9:30 5 мая; в храме Александра Священномученика богослужения 4 мая начнутся с 23:30, а 5 мая — с 9:00; в храме Николая Священномученика 4 мая служения начнутся в 23:30, а 5 мая — в 15:00.

В 2024 году главный христианский праздник, Пасха, празднуется 5 мая. В этот день верующие вспоминают чудо воскресения Иисуса Христа.

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