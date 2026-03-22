Пасха под угрозой: в Германии из-за птичьего гриппа закончились яйца

В Германии католическая Пасха оказалась под угрозой из-за дефицита яиц, вызванного вспышкой птичьего гриппа. В крупных городах оставшиеся яйца быстро раскупают, а цены на них взлетели до небывалых высот, сообщает SHOT .

В Берлине в последнее время наблюдается высокий спрос на яйца. Многие магазины, где они еще есть в наличии, подняли цены: с обычных 2–3 евро (около 151–227 рублей) за десяток до 8 (примерно 758 рублей). Из-за такого ценника немцы вынуждены ехать из крупных городов в пригород, чтобы закупиться яйцами к Пасхе на 5 апреля.

Эксперты утверждают, что нехватка яиц в Германии вызвана вспышкой птичьего гриппа. Местные власти заверяют граждан, что в течение недели проблема с поставками яиц будет решена.

Птичий грипп бушует в Германии с прошлого года: с сентября и по сегодняшний день на птицефермах в Бранденбурге было выявлено 18 вспышек вирусной инфекции. Вспышки фиксируются и в городе Клеве: 340 тыс. куриц погибло на птицефермах. Фермерам, которые понесли колоссальные убытки, выплатили компенсацию в 2,5 млн евро. 14 муниципалитетов отнесены к «районам со значительно повышенным риском», там запрещено выпускать животных на свободный выгул.

