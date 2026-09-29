«Паша, неси огнемет»: «снег» из паутины покрыл участок в Великом Новгороде
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«Снег» из паутины покрыл множество растений на территории дачного участка в Великом Новгороде.
Блогерша Виктория рассказала, что утром вышла из дома и увидела на своей территории растения, покрытые паутиной.
«Паша, неси огнемет! Мы переезжаем», — со смехом заявляет автор ролика с ником kosheng_dom.
Комментаторы эмоционально отреагировали на пост:
- «Вы в Австралии живете?»,
- «Если вы готовились к Хэллоуину, то вы готовы»,
- «Это огневка»,
- «Боже, я арахнофоб, мне уже плохо»,
- «Ужастики именно так и начинаются»,
- «Если внутри паутины гусеницы, то это огневка. Только удалять и сжигать»,
- «Мы еще от появления испанских слизней не отошли».
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