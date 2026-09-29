«Паша, неси огнемет»: «снег» из паутины покрыл участок в Великом Новгороде

Блогерша Виктория рассказала, что утром вышла из дома и увидела на своей территории растения, покрытые паутиной.

«Паша, неси огнемет! Мы переезжаем», — со смехом заявляет автор ролика с ником kosheng_dom.

Комментаторы эмоционально отреагировали на пост:

«Вы в Австралии живете?»,

«Если вы готовились к Хэллоуину, то вы готовы»,

«Это огневка»,

«Боже, я арахнофоб, мне уже плохо»,

«Ужастики именно так и начинаются»,

«Если внутри паутины гусеницы, то это огневка. Только удалять и сжигать»,