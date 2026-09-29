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«Паша, неси огнемет»: «снег» из паутины покрыл участок в Великом Новгороде

Общество
0:48

«Снег» из паутины покрыл множество растений на территории дачного участка в Великом Новгороде.

Блогерша Виктория рассказала, что утром вышла из дома и увидела на своей территории растения, покрытые паутиной.

«Паша, неси огнемет! Мы переезжаем», — со смехом заявляет автор ролика с ником kosheng_dom.

Комментаторы эмоционально отреагировали на пост:

  • «Вы в Австралии живете?»,
  • «Если вы готовились к Хэллоуину, то вы готовы»,
  • «Это огневка»,
  • «Боже, я арахнофоб, мне уже плохо»,
  • «Ужастики именно так и начинаются»,
  • «Если внутри паутины гусеницы, то это огневка. Только удалять и сжигать»,
  • «Мы еще от появления испанских слизней не отошли».

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