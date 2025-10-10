Пары черных и белых лебедей из Клина отправились на зиму в оборудованные вольеры

Четыре птицы из двух городских парков Клина до мая переведены в питомник. Пара черных и пара белых лебедей с парков Майданово и Демьяново городского округа Клин отправились на зимовку в вольеры специально оборудованного питомника. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Отлов птиц в водоемах и транспортировку проводили сотрудники аварийно-спасательного отряда «Клинспас» и Водоканала.

Черные лебеди в парке Майданово появились около 10 лет назад — к 175-летию Петра Ильича Чайковского. В этих местах великий композитор жил, и грациозные птицы ассоциируются с его музыкальным произведением «Лебединое озеро», а это, в свою очередь, сделало лебедей символом микрорайона.

Пара белых лебедей Элли и Гудвин в парке Демьяново образовалась в конце июня 2025 года после того, как к «холостяку» Гудвину привезли одинокую самку Элли.

По словам представителя подрядной организации от Водоканала Руслана Гарцева, принимающего непосредственное участие в содержании лебедей в условиях питомника, в свои водоемы птицы вернутся весной, при условии теплой погоды — к майским праздникам. Лебедям будут обеспечены максимально комфортные условия, питание и витаминные добавки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.