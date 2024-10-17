Партпроект «Моя карьера с Единой Россией» представил итоги работы с начала года

С января по сентябрь этого года при поддержке партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» состоялось 47 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 1 млн человек, отметил координатор партпроекта, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев на совещании с представителями Минтруда, Роструда, Минобороны и регионами.

Почти 200 тыс. человек были трудоустроены.

«Особое внимание наш проект уделяет теме повышения квалификации, работе с молодежью. Более 100 тыс. подростков поучаствовали в мероприятиях по профориентации. 150 тыс. человек стали участниками наших различных обучающих программ, лекций, карьерных мастерских и семинаров. Наши коллеги из „Женского движения Единой России“ с января провели свыше 2 тыс. мероприятий, в которых приняли участие более 25 тыс. человек, в том числе, родные участников СВО. Не остается в стороне и „Молодая Гвардия“. В мероприятиях, которые провела МГЕР, приняли участие около 25 тыс. человек», — сказал Исаев.

Он обратил внимание, что «Единая Россия» вместе с социальными партнерами, профсоюзами, работодателями направила предложения в нацпроект «Кадры».

В свою очередь замминистра труда и соцзащиты Дмитрий Платыгин подчеркнул, что цели нового нацпроекта синхронизированы с народной программой «Единой России».

«Приоритетные задачи, обозначенные в народной программе, нашли отражение в нацпроекте „Кадры“, — сообщил он.

Замминистра труда и соцзащиты поблагодарил «Единую Россию» за активное участие в программе комплексной модернизации службы занятости.

«Более 2300 центров занятости будут модернизированы до конца 2028 года. Речь идёт не только о создании комфортных, удобных, современных пространств, а о внедрении новых инструментов, новых механизмов работы самих служб занятости, переходе на единые стандарты, подготовке всех сотрудников центров занятости к работе по новым технологиям», — уточнил Дмитрий Платыгин.

Также Минтруда до конца года подготовит порядка тысячи карьерных консультантов в отделениях партии.

«В регионах сформирован реестр работодателей, которые заинтересованы в трудоустройстве участников специальной военной операции. Мы ищем новые формы, которые позволили бы осуществить такую социальную адаптацию», — сказал замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме.

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков подчеркнул, что с начала года 5,6 тыс. участников СВО получили от служб занятости свыше 16 тыс. услуг.

«Ее получили 4 тыс. участников СВО и 7,7 тыс. их родственников. Как раз в рамках этой услуги сотрудники центров занятости, кадровые консультанты помогают тем, кто решил сменить сферу деятельности или развить имеющиеся навыки. Еще одна мера, на которой бы я хотел остановиться, — это обучение и переобучение. Сейчас для участников СВО, для их родственников, доступно свыше 9 тыс. программ», — уточнил Михаил Иванков.

В свою очередь депутат Госдумы Екатерина Стенякина добавила, что работа по трудоустройству участников СВО, которые находятся в местах реабилитации, должна проходить бесшовно.

«Если боец получил ампутацию, то он может находиться свыше полугода в санатории, пока ждёт протезирования. Это период времени, когда очень важно предоставить различные формы поддержки», — отметила парламентарий.

Первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын комментируя итоги мероприятия, рассказал, что подмосковное отделение партии тесно взаимодействует со службой занятости населения региона.

«Ежегодно мы участвуем в проведении Всероссийской ярмарки трудоустройства, чтобы жители смогли найти работу, повысить свою квалификацию или сменить профессию, а молодые люди познакомились с различными профессиями и получили советы от опытных специалистов. Кроме этого, мы активно реализуем инициативы, направленные на поддержку участников СВО, предоставляя им возможность быстро интегрироваться в гражданскую жизнь. Так, среди знаковых мероприятий — совместно с Центром занятости населения „Единая Россия“ мы проводили выездные приемы по профориентации и трудоустройству бойцов специальной военной операции. Один из таких проходил в Центральном военно-клиническом санатории „Архангельское“, — заключил Перепелицын.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.