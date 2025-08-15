Партнерство с частными школами выстраивают в Солнечногорске

Она предоставляет образовательные услуги для детей с нулевого (подготовительного) по четвертый классы.

Во встрече участвовали первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик и замглавы Ирина Тишина. Учредитель «Смарт Скул» Мария Шульц провела для них экскурсию, показала оснащение классов, поделилась особенностями учебного процесса.

«Перед нами стоит задача вести детей к высоким академическим результатам. Кроме того, мы развиваем у детей понимание себя, своих чувств, учим взаимодействовать с другими людьми. Для этого у нас есть отдельные занятия по эмоциональному интеллекту, которые ведет психолог», — рассказала учредитель школы «Смарт Скул» Мария Шульц.

Ирина Тишина отметила, что администрация готова развивать со школой продуктивное партнёрство, включая помощь в методическом сопровождении.

«Муниципальная сеть образовательных учреждений должна быть интегрирована с нашими партнёрами из частного бизнеса и выстраивать взаимодействие в реализации образовательных программ. Это правильная и грамотная история, и мы видим для себя в этом позитивный вектор развития», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Кирилл Типографщик сообщил, что частные школы могут получит грантовую поддержку от государства как социальные предприятия. В Солнечногорске уже есть положительный пример, когда коммерческое образовательное учреждение благодаря мерам поддержки открыло франшизу и закупило оргтехнику.

«Мы всегда готовы поддержать инициативы коллег образовательного бизнеса. Сотрудники МКУ „Мой бизнес“ оказывают полное сопровождение для успешного участия в конкурсах: от подачи заявки до сбора полного пакета документов», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Узнать о мерах поддержки предпринимателей, получить помощь при сборе необходимых документов для субсидий и грантов можно в МКУ «Мой бизнес». Он расположен по адресу: г. о. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.