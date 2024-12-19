Партию гуманитарной помощи отправил Фонд «Защита»» из Балашихи бойцам СВО

Груз собрали вместе с филиалом фонда в Санкт-Петербурге. В отправке помощи приняли участие председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, депутат городского округа, председатель правления фонда «Защита» Сергей Чураков, индивидуальные предприниматели и волонтеры, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Бойцам передадут шерстяные носки, сухари, 500 окопных свечей, 2 коробки сухого душа, генераторы, маскировочные сети, а также письма от детей с поздравлениями с Новым Годом, ящик мандаринов, сладости, елочные шары и мишуру.

«Наш фонд работает с начала СВО, это уже 35-я отправка гуманитарного груза. Сегодня мы отправили генераторы благодаря нашим спонсорам, нашим ребятам, которые оказывают помощь. Вот этот КамАЗ уже пришёл практически наполовину полный от нашего филиала фонда „Защита“ в Санкт-Петербурге. Также они привезли квадроцикл из зоны боевых действий на ремонт. Мы работаем совместно с командирами частей. Основное, что они просят, мы оперативно передаём, ну и что-то от себя тоже добавляем», — сказал Сергей Чураков.

Неравнодушных жителей и волонтеров наградили благодарственными письмами от Совета депутатов Балашихи за поддержку воинских подразделений и семей военнослужащих, а также грамотами от председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова за активное участие в мероприятиях, направленных на поддержку участников СВО.

Напомним, что в Балашихе также действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.