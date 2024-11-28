В Балашихе продолжается акция «Коробка храбрости»

сегодня в 20:31

Партийцы, жители и депутаты Балашихи продолжают активно участвовать в акции «Коробка храбрости», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Партийцы уверены, что такие акции — это вклад в будущее страны, в воспитание нового поколения. Они необходимы для поддержания духа и веры у детей, находящихся в сложной ситуации, помогают им преодолеть трудности и сохранить надежду.

В каждой «Коробке храбрости» — игрушки, канцелярские принадлежности, наборы для творчества, все, что может подарить детям радость и ощущение уюта в стенах медучреждения.

Совместно с партийцами и жителями округа в акции приняли участие руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова и советник Главы, социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» Наталья Махонина.

Уже завтра «Коробка храбрости» доставит радость маленьким пациентам Московского областного онкологического диспансера. Партийцы передадут ее в «Добрую комнату».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.