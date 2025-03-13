Партийцы торжественно вручили первые паспорта юным гражданам Лосино-Петровского

В рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» местное отделение партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский, совместно с молодежным центром «Движение», многофункциональным центром (МФЦ) и «Молодой Гвардией Единой России» организовало знаменательное мероприятие под названием «Мы — Граждане России». Акция была посвящена вручению первых паспортов юным жителям округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На мероприятии присутствовали представители местной власти, члены партии, а также родители и друзья юных граждан. С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель главы городского округа Лосино-Петровский и член партии «Единая Россия» Вера Алексеева. Она поздравила всех с этим знаменательным событием и подчеркнула важность паспорта как документа, который не только подтверждает гражданство, но и открывает новые возможности для молодежи.

«Сегодня вы получаете не просто документ, а символ вашей принадлежности к нашей великой стране. Мы гордимся нашей молодежью и уверены, что вы станете достойными гражданами России, которые будут вносить свой вклад в развитие нашего общества и государства», — сказала куратор партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» Татьяна Голод.

Мероприятие прошло в теплой и торжественной атмосфере. Юные граждане получили не только свои первые паспорта, но и памятные подарки от организаторов. Родители и гости выразили благодарность за организацию такого важного события, которое надолго останется в памяти всех участников.

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