Партийцы рассказали студентам Люберец о российском бизнес-образовании

Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско вместе с депутатами городского округа Люберцы встретился со студентами Гуманитарно-социального института (ГСИ). Мероприятие прошло в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Рассказали молодежи, какие навыки, приобретенные в рамках ведения предпринимательской деятельности, помогают в политической карьере. И наоборот: как опыт в политике помогает развитию собственного дела. Ребята, в свою очередь, задали мне и моим коллегам вопросы. Их интересовали такие темы, как работа в условиях санкций, стартапы, меры государственной поддержки молодых предпринимателей. Беседа получилась информативной, надеюсь, студенты почерпнули для себя много нового и полезного», — отметил депутат Мособлдумы, муниципальный куратор федерального партпроекта «Предпринимательство» Дмитрий Дениско.

Напомним, что впервые День российского бизнес-образования отметили 7 февраля 2017 года и с тех пор его празднование стало ежегодным.

Инициатором праздника выступила Русская Школа Управления, которая стояла у истоков становления современного бизнес-образования в стране.

Дата выбрана не случайно. Февраль — традиционное время старта новых проектов, когда компании подводят итоги проделанной работы за предыдущий год и строят планы.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.