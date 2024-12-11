Партийцы провели встречу с жителями мкр Новое Павлино в Балашихе

Член местного политсовета партии «Единая Россия» Михаил Объедков вместе с депутатами Балашихи Александром Евсюткиным и Сергеем Щукиным ответили на вопросы жителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках парпроекта «Безопасные дороги» обсудили работу общественного транспорта. Встреча прошла в формате открытого диалога. Жители смогли задать интересующие их вопросы и поделиться своими проблемами, касающимися важных аспектов жизни микрорайона.

«Мы выслушали пожелания, ситуацию проанализируем и выработаем эффективное решение. Те вопросы, которые на месте не удалось решить, мы взяли в работу», — рассказал координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Сергей Щукин.

Кроме транспортной тематики, на встрече поднимались вопросы содержания и уборки дворовых территорий, а также вопросы обеспечения бесперебойного отопления в домах. Жители получили исчерпывающие ответы на свои вопросы и уверенность в том, что их обращения не останутся без внимания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.