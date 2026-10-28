Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на 19-й конкурс

Президентский фонд культурных инициатив 27 октября начал прием заявок на 19-й грантовый конкурс. Представители Московской области могут подать проекты до 7 декабря включительно, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Заявки на конкурс принимают на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Проекты-победители смогут начать реализацию с июня 2027 года. К участию приглашают негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальных предпринимателей из Московской области.

Конкурс включает 12 тематических направлений: «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы». В заявке необходимо указать, какой из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей соответствует проект.

Для участников на ресурсах фонда разместили методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и составлению бюджета заявки, чек-лист, образовательные вебинары и серию обучающих подкастов.

Заявители также могут обратиться в один из 41 партнерского проектного офиса ПФКИ. Они работают в 38 регионах страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.