Средняя зарплата в Кузбассе снова снизилась

Средняя начисленная зарплата в Кемеровской области снижается второй месяц подряд. В августе 2026 года она сократилась на 2123 рубля по сравнению с июлем, сообщает Сiбдепо .

По данным Кемеровостата, в июне средняя зарплата составляла 91 198 рублей, в июле — 85 740 рублей. За два месяца показатель упал на 7 581 рубль. При этом к августу 2025 года он вырос на 6,3%. Этот номинальный рост не учитывает изменение потребительских цен.

Самые высокие зарплаты в августе зафиксировали в угледобыче — 130 714 рублей. В финансовых и страховых организациях средний заработок составил 118 155 рублей, в производстве транспортных средств — 113 273 рубля, в химической промышленности — 113 078 рублей. В науке он достиг 101 890 рублей, сократившись за месяц на 17%.

Самые низкие показатели — в производстве изделий из кожи: 26 464 рубля. Мебельные предприятия начислили в среднем 27 790 рублей, производители одежды — 28 334 рубля.

В образовании средняя зарплата составила 39 431 рубль, увеличившись за год на 4,8%. В здравоохранении она достигла 69 510 рублей — на 6,4% больше, чем годом ранее.

Статистика учитывает начисления до удержания налога на доходы физических лиц. Средний показатель зависит от заработков всех работников организаций и не равен сумме, которую каждый получает на руки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.