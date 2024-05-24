Партийцы поздравили активистку МГЕР из Люберец с окончанием школы

«Полина Мазикова принимает активное участие в большинстве акций, которые проводит партия или молодогвардейцы в Люберцах. Полина вступила в МГЕР в 2023 году, за это время помогала в организации более 70 мероприятий. Искренне желаю Полине продолжать идти к своим мечтам и никогда не опускать руки на своем жизненном пути», — сказал Волков.

Он добавил, что партийцы в торжественной обстановке вручили Полине благодарственное письмо от руководителя регионального отделения МГЕР Дианы Алумянц.

Ранее данная школа была удостоена грамоты от «Единой России» за вклад в помощь военнослужащим на СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.