Партийцы округа Лосино-Петровский поздравили ветерана ВОВ Анастасию Романову

В международный женский день местное отделение партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский совместно с молодежным центром «Движение» и «Волонтерами Победы» организовали трогательное праздничное мероприятие в сельском поселении деревни корпуса в рамках партийного проекта «Старшее поколение». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это событие стало настоящим праздником для всех участников, ведь оно было посвящено не только весне, но и памяти тех, кто прошел через трудности военных лет.

На мероприятии партийцы вместе с творческим коллективом Дома культуры «Созвездие» поздравили с 8 марта ветерана войны Романову Анастасию, которая является живым свидетельством героических страниц нашей истории. В этот день звучали не только поздравления, но и искренние слова благодарности за подвиги, совершенные в годы войны.

Творческий коллектив ДК «Созвездие» порадовал гостей яркими выступлениями. В программе принимали участие такие талантливые исполнители, как Людмила Шклярова и солистка Зоя Кожевникова. Они исполнили множество популярных песен, которые трогали сердца слушателей. Также прозвучали стихотворения Елены Питаковой, известной поэтессы из Свердловской области, которые напоминали о любви и мужестве, о весне, которая всегда возвращается, несмотря на все невзгоды.

С особым теплом выступил Игорь Шаров, замечательный музыкант и талантливый поэт. Он подготовил для присутствующих поэтическое поздравление, которое вызвало бурные аплодисменты и искренние улыбки.

«Каждый из нас несет в сердце частичку весны, и именно благодаря таким людям, как Анастасия, мы можем наслаждаться этой красотой», — сказала Вера Алексеева, куратор партийного проекта «Женское Движение Единой России».

Не остались в стороне и волонтеры, которые также поздравили ветерана и вручили ей памятный подарок. Это был знак уважения и признательности за ее вклад в историю страны. В этот праздничный день были вручены подарки не только Романовой Анастасии, но и Кашаевой Галине, старейшему члену партии «Единая Россия», которая активно участвует в жизни округа. Ее творчество и энергия вдохновляют многих.

«Мы гордимся тем, что можем быть рядом с вами, нашими ветеранами, и от всей души поздравляем с праздником весны!» — подчеркнула Валентина Тропанец, партийного проекта «Старшее поколение».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.