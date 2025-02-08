Партийцы Лосино-Петровского встретились с руководством городской библиотеки

Вячеслав Градин, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» провел рабочую встречу с руководством и персоналом местной городской библиотеки. Это мероприятие было организовано в рамках партийного проекта «Культура малой родины» и направлен на поддержку и развитие культурных инициатив, сообщила пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа.

В ходе этой встречи, Инна Владимировна, занимающая пост директора Лосино-Петровской городской библиотеки, поделилась подробностями о предстоящем важном событии. Она и её коллега, Виктория Ещенко, которая является ценным сотрудником библиотеки, с большим энтузиазмом рассказали о предстоящей акции, которая запланирована на 14 февраля. Это мероприятие обещает стать значимым событием для всех любителей книг и чтения в городе.

Международный день книгодарегия отмечается 14 февраля и предполагает организацию дарения книг. В этот день люди дарят друг другу книги, делятся книжными подарками с близкими, друзьями и даже незнакомцами, передают печатные изданияв нуждающиеся библиотеки, школы, благотворительные фонды.

«Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский также примет участие в организации и проведении недельной акции, а собранные книги организаторы вместе пожертвуют в ближайший гуманитарный конвой для детей и библиотеки ДНР и ЛНР.

«Это мероприятие будет направлено на укрепление культурных связей между жителями города и библиотекой, а также, символ поддержки детей из разных новых регионов», — сказал Алексей Дьяконов, куратор партийного проекта «Культура малой Родины».

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