Партийцы Лосино-Петровскиого поздравили с юбилеем учителя начальных классов

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав вместе с членом партии «Единая Россия» Валентиной Тропанец поздравил с 85-летним юбилеем учителя начальных классов школы № 2 имени В. В. Дагаева Раису Ивановну Дубровскую в рамках партийного проекта «История вокруг нас». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В 1959-м году Раиса Ивановна окончила Челябинское школьное педагогическое училище, а после — Благовещенский государственный педагогический институт им. Калинина.

«Каждый учитель — это не просто наставник, но и созидатель будущего. Их труд — это не только уроки, но и вдохновение для детей, которые, вырастая, становятся активными гражданами нашей страны. В рамках партийного проекта „История вокруг нас“ мы отмечаем не только юбилей выдающегося педагога, но и ценность образования, которое формирует нашу нацию», — сказала Елена Нестерова, куратор партийного проекта «История вокруг нас».

История профессиональной деятельности Раисы Ивановны началась в далёком 1959 году. За свою жизнь она посвятила педагогике более чем полвека, из которых свыше тридцати лет отдала работе в Лосино-Петровском, воспитывая и обучая детей с неизменной любовью и преданностью своему делу.

«Дорогая Раиса Ивановна! От всей души поздравляю вас с Днём Рождения! Благодарю за преданность и любовь к своему делу, чуткость и индивидуальный подход к детям. От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и заботы близких», — поздравил Сергей Джеглав.

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