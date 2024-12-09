Партийцы Котельников приступили к сбору новых инициатив от граждан

Депутаты фракции «Единой России» в совете депутатов городского округа Котельники, члены партии проводят сбор новых инициатив и наказов от жителей. Собранные в ходе встреч предложения от горожан партийцы передают в местный исполнительный комитет для дальнейшей проработки. Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Котельники Рании Ибрагимовой.

«В городском округе Котельники реализованы все муниципальные наказы с 2021 года. Проведено около 1000 мониторингов строительства и реконструкции различных социальных объектов и общественных пространств с участием активных жителей, которые вносили предложения в народную программу партии, участвовали в контроле за строительством и ремонтом объектов на территории муниципалитета. Сейчас мы приступили к сбору новых предложений от наших жителей. Главным приоритетом в работе нашего местного отделения всегда было и будет улучшение качества жизни каждого жителя Котельников», — отметила руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Котельники Рания Ибрагимова.

В числе основных обращений — благоустройство придомовых территорий, установка детских площадок, качество водоснабжения. Также жителей волнуют асфальтирование дорожек и тротуаров, капительный ремонт домов и опиловка деревьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.