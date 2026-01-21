Партийный проект «Российское село» в 2025 году охватил свыше 1 млн человек

Федеральный координатор партпроекта «Российское село», председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных заявил, что во многом благодаря усилиям «Единой России» в 2026 году удалось сохранить госфинансирование АПК на уровне 540 млрд рублей, при этом в течение года эта сумма может быть увеличена, сообщает пресс-служба партии.

«Объем бюджетных ассигнований на госпрограмму „Комплексное развитие сельских территорий“ (КРСТ) на 2026 год с запланированных 81 млрд увеличен на 14 млрд и составил 95 млрд рублей. Очень важно, чтобы эти средства были качественно освоены регионами. Отмечу, одной из ключевых задач проекта „Российское село“ остается партийный контроль реализации КРСТ», — подчеркнул сенатор.

Говоря об итогах реализации партпроекта в 2025 году, Александр Двойных отметил, что в общей сложности его мероприятия охватили свыше миллиона человек по всей стране. Важнейшими из них стали конкурс «Земский почтальон» и Всероссийский Агродикант. По словам сенатора, в 2026 голу они останутся ключевыми мероприятиями партийного проекта.

Александр Двойных напомнил, что каждый четвертый россиянин проживает в сельской местности, поэтому перед партией стоит задача уже в ближайшее время приступить к сбору наказов селян, работников АПК — для формирования «Народной программы 2.0».

Особое внимание уделяется участникам СВО и их семьям: они бесплатно обучаются в «Школе фермера» Россельхозбанка.

«Важно рассказывать нашим бойцам о такой возможности и помогать преодолевать административные барьеры, например, при поиске земельных участков. Уже есть положительные примеры, когда участники спецоперации, получив диплом об окончании школы фермера, начинают реализацию собственных предприятий», — рассказал Александр Двойных.

Сенатор также упомянул об развитии сельского хозяйства в Московской области.

«В регионе партпроект курирует глава ассоциации „Народный фермер“ Олег Сирота. Олег консолидирует фермерское сообщество страны и Подмосковья, не срезая острых углов: озвучиваются проблемы и предлагаются в том числе и законодательные решения», — рассказал Александр Двойных.

Сенатор подчеркнул, что по итогам 2025 года Московская область достигла всех целевых показателей. В частности, регион лидирует в области высокотехнологичного и «умного» АПК, стал лидером по стоимости экспортной продукции. Ключевым событием станет реализация более 20 масштабных инвестиционных проектов в АПК на 35 миллиардов рублей, что позволит создать свыше 2 тысяч новых рабочих мест.

Он напомнил, что в 2026 году в рамках госпрограммы «Сельское хозяйство Подмосковья» предусмотрено выделить 5,9 млрд рублей, из них 1,2 млрд — за счет федерального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.