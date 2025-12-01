Партия «Единая Россия» отмечает день рождения 1 декабря

Только в Подмосковье — это десятки тысяч однопартийцев, а также сторонники и активисты «Молодой Гвардии Единой России». И, конечно, это жители региона, которые голосуют за нас на выборах, помогают реализовать партпроекты и другие инициативы.

«Мы гордимся тем, что наши ряды постоянно растут, что плечом к плечу с нами работает все больше участников специальной военной операции. Вместе мы делаем все, чтобы регион всегда был в лидерах, чтобы жизнь каждого жителя Подмосковья становилась только лучше. С огромной ответственностью мы относимся к наказам людей — все они ложатся в основу Народной программы, находят отражение в законах. Следим за тем, чтобы школы, детские сады, ФОКи и другие важные объекты как можно скорее открывались там, где их ждут. ЖКХ, дороги, медицина, образование, экология, помощь семьям с детьми, фронту, героям СВО, их близким — все это неизменные приоритеты, которые всегда в зоне внимания партии. Уважаемые однопартийцы, друзья, поздравляю вас с праздником! Желаю, чтобы ваши идеи всегда воплощались в реальные дела. Особые слова благодарности и поддержки тем нашим коллегам, которые ушли защищать Родину в зону спецоперации. Только новых побед вам, Подмосковью и России!» — отметил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.